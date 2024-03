Uttalelsene fra Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere denne uken om at det ikke var utelukket for Nato å sende vestlige bakkestyrker til Ukraina ble raskt skutt ned av forsvarsalliansens stormakter – og generalsekretær Jens Stoltenberg.

Russlands naboland er derimot mer positive til uttalelsene som falt på et toppmøte Macron arrangerte i Paris, melder Bloomberg, og påpeker at presidenten på forhånd hadde loddet stemningen blant offisielle tjenestepersoner for noen av landene.

«Vi er en åpen bok for Putin, han forventer at morgendagen bringer verken Taurus, ATACMS eller til og med tilstrekkelige mengder ammunisjon», skrev Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis på X onsdag, med henvisning til langdistanserakettene både Tyskland og USA har vegret seg med å sende.

«Det er nødvendig å endre vår tilnærming, omfavne strategisk tvetydighet, bryte tabuer og inkludere alle tilgjengelige alternativer i vår verktøykasse», fortsatte han og støttet Macrons utspill.

Tysk irritasjon

Samtidig irriterer forbundskansler Olaf Scholz seg ifølge nyhetsbyrået over oppfatningen om at Tyskland ikke gjør nok for Ukraina.

– Jeg er veldig irritert over mangelen på balanse mellom det som virkelig trengs nå og debatten om dette ene systemet. Hva Ukraina mangler, er ammunisjon for alle mulige avstander, uttalte Scholz om Taurus-missilene på en konferanse i Berlin tidligere denne uken.

We are an open book to Putin, he expects that tomorrow will bring neither Taurus nor ATACMS nor even sufficient amounts of ammunition. He wakes up every day knowing there will be no strategic dilemmas that would shift his calculations, either on the battlefield or beyond. 🧵 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 28, 2024