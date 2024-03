I januar tapte staten et klimasøksmål om tillatelser til utbygging av tre olje- og gassfelt. Staten har anket dommen, men mens saken pågår har ikke Energidepartementet lov å gi nye tillatelser til å bygge ut de tre olje- og gassfeltene.

VG skriver at Energidepartementet ber om at dette forbudet behandles i en egen sak. Departementet ber også om at lagmannsretten skal få anken så fort som mulig. Det er Oslo tingrett som avgjør om saken skal sendes til lagmannsretten med ønske om fortgang.

Energidepartementet skriver til VG at de ikke vil svare på spørsmål mens de jobber for en ankebehandling.

Greenpeace var en av organisasjonen som saksøkte staten. Leder Frode Pleym mener at staten forsøker å sno seg unna konsekvensene.

