EU-politikere frykter knockout fra ytre høyre

Det er betydelig uro blant både politikere og embetsfolk i parlamentet for hva det som ser ut til å bli en markant framgang for Europas ytre høyre-partier, kan føre til.

– For oss er dette en av de største kildene til bekymring foran det europeiske valget. Vi vet at problemene vi må løse, blir mer og mer presserende, bekrefter gruppeleder for De grønne i EU-parlamentet, Terry Reintke, overfor NTB.

100 dager til valg

Tirsdag denne uka markerte EU-parlamentet at det er 100 dager til EU-valget, som skjer fra 6. til 9. juni. I de fleste landene er det søndag 9. juni som blir hoveddagen.

På de siste meningsmålingene får partigruppa aller lengst ytterst til høyre, Identitet og Demokrati (ID) sin største oppslutning noensinne, og ligger an til å få 85 av parlamentets 720 mandater.

Gruppa består av partier som tyske AfD, franske Nasjonal Samling og italienske Lega.

Den siste tidens bondeopprør over hele EU ser ut til å ha økt oppslutningen.

Forrykker balansen

Det er særlig De grønne og sosialdemokratiske S & D som ligger an til å blø mandater til ytre høyre. De grønne kan miste hele 20 representanter. Det kan forrykke hele balansen i EU-parlamentet, påpeker Reintke.

– Med flere nasjonalistiske, antieuropeiske krefter ved bordet vil det bli mye vanskeligere å komme videre. Mange av disse partiene vil fjerne EU-parlamentet og er åpent imot hele EU. Hele måten vi konstruktivt jobber sammen for å finne en felles vei videre, vil grunnleggende endre seg, sier hun.

Hun frykter høyresidens frammarsj kan gå ut over EUs klimapolitikk og grønne giv, som kan bli stående stille – eller til og med reverseres.

– Det vil være en katastrofe, ikke bare for klimaet, men også for EUs økonomi. Det vil være en fiasko for unionen, framholder hun.