Supertirsdag kan avdekke svakheter hos Trump

På supertirsdag 5. mars velges over en tredel av delegatene til landsmøtene til både Republikanerne og Demokratene, blant annet i store stater som California og Texas.

På republikansk side velges 854 delegater, mens Demokratene utpeker 1420 av sine. Hos Republikanerne tar vinneren alle delegatene i mange stater, mens delegatene til Demokratene fordeles mer proporsjonalt.

Trump har vunnet overlegent i statene som allerede har avholdt sine nominasjonsvalg, Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina og Michigan, med helt oppe i 68 prosent av de republikanske stemmene i sistnevnte.

Bedre enn ventet

Men den eneste gjenværende utfordreren, Nikki Haley, har gjort det bedre enn mange ventet, selv om hun ligger langt bak Trump og ikke har noen mulighet til å vinne kampen og bli Republikanernes presidentkandidat til høsten.

Hun fikk 43 prosent i New Hampshire, nesten 40 prosent av stemmene i sin egen hjemstat South Carolina, men bare 27 prosent i Michigan.

Mens Trumps folk gjør et nummer av at hun ikke har en sjanse og at hun ikke er verdt å snakke om mer, sier Haley at han ikke kan vinne presidentvalget hvis han mister 40 prosent av de republikanske stemmene.

Avdekker svakheter

At Trump gjør det litt dårligere enn meningsmålingene på forhånd tyder på, gjør at New York Times spør om det er noe feil med meningsmålingene.

De peker på at flere av de avholdte valgene er åpne valg, der også uavhengige og til og med demokrater kan delta på republikansk side, og at de ikke er med blant dem som er spurt i målingen.

Men avisa mener at tallene likevel avdekker svakheter for Trump og er et varselflagg.

Supertirsdag Tirsdag 5. mars avholdes nominasjonsvalg for både demokrater og republikanere i 15 delstater og ett territorium.

Rundt en tredel av partienes delegater til landsmøtene til sommeren velges på supertirsdag.

Blant statene som har nominasjonsvalg, er California, Texas, Minnesota, North Carolina og Virginia, samt Amerikansk Samoa.

Republikanerne velger 854 av totalt 2429 delegater til sitt landsmøte, mens Demokratene velger 1420 delegater av cirka 3936.

På republikansk side er det to kandidater: Tidligere president Donald Trump og tidligere guvernør i South Carolina Nikki Haley.

På demokratisk side utfordres president Joe Biden av kongressrepresentant Dean Phillips.

Hos republikanerne tar vinneren i de fleste av statene alle statens delegater, mens Demokratene fordeler delegatene proporsjonalt.

Den som vinner flertallet av sitt partis delegater, blir nominert til partiets presidentkandidat på landsmøtet.

Trump har vunnet alle nominasjonsvalg hittil og har samlet 122 delegater. Han trenger 1093 til for å nå 1215 som gir ham nominasjonen. Han kan tidligst nå det antallet 12. mars.

Biden har hittil 206 delegater og trenger 1968 til sammen for å nå flertallet, noe som trolig skjer 19. mars.

Normalt kan velgere som er registrert som demokrater eller republikanere stemme i sine partiers nominasjonsvalg. Men i flere stater kan uavhengige være med, og i enkelte kan man velge hvilket partis valg man deltar i, uansett hva man er registrert som. Kilde: NTB

Trenger uavhengige

Utfordringen for Trump er om han er i stand til å utvide velgergrunnlaget sitt nok utover sine mest lojale tilhengere til å vinne valget i november. Selv en liten svekkelse kan være avgjørende i det som tegner til å bli et svært jevnt presidentvalg.

Derfor kan analyser av holdningene til dem som stemte på Haley, bidra til å gi en pekepinn om hvilken vei de uavhengige tenderer til høsten.