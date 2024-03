Stortinget vedtok sterk kritikk av Erna Solberg

I tillegg rettes kritikk mot både Solbergs regjering og Jonas Gahr Støres (Ap) regjering for deres mangelfulle rutiner for forhindring av brudd på habilitetsreglene.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) får kritikk for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem. Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) får kritikk for sin inhabilitet i forbindelse med ektemannens aksjehandel.

Tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) fikk ikke direkte kritikk for sine habilitetssaker ettersom de gikk av som konsekvens av dem. De får imidlertid såkalt "kritikk i merknads form".

Brenna stjal oppmerksomheten

Alt dette er i tråd med innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, som ble lagt fram sist onsdag. Stortinget ber også regjeringen gjøre en rekke grep for å forbedre regler og praksis.

Til tross for at den skarpeste kritikken ble rettet mot Erna Solberg, viste det seg å bli Tonje Brennas sak som tiltrakk mest oppmerksomhet i innspurten. I utgangspunktet ønsket Høyre og Frp å gi også henne sterk kritikk. Da det kom fram at det fantes informasjon i saken som ikke var blitt tilgjengelig tidligere, valgte også MDG og KrF å støtte dette.

Forslaget om å gi Brenna sterk kritikk ble likevel klart avvist med 38 mot 63 stemmer. Men det er mulig Ap-nestlederen likevel vil måtte gå en ekstra runde med kontrollkomiteen - i forbindelse med et brudd på den såkalte opplysningsplikten overfor Stortinget. Det understreker komitéleder Peter Frølich (H) at ikke er endelig avklart.

Mistillitsforslag ble nedstemt

Også en rekke andre mindretallsforslag ble avvist av Stortinget. Høyre, Frp og Venstre ønsket alle å rette sterk kritikk mot Huitfeldt, noe KrF også stemte for, men ingen andre.

I tolvte time tirsdag morgen fremmet Fremskrittspartiet et såkalt "løst" forslag om å stille mistillit mot Brenna for brudd på opplysningsplikten - et forslag som ville pålagt statsråden om å gå av hvis det ble vedtatt. Dette var det imidlertid ingen fare for - kun Fremskrittspartiets 13 representanter stemte for, de øvrige 89 til stede i salen imot.

Stortinget ferdig med habilitetssakene

Sist, men ikke minst ble det stilt en rekke mindretallsforslag som blant annet dreide seg om skjerpede regler når det kom til aksjeeierskap og oversikt over egne og familiære økonomiske interesser. Disse ble fremmet av ulike konstellasjoner bestående av SV, Rødt og MDG og ble avvist med klart flertall.

Med dette er Stortingets behandling av de mange habilitetssakene som begynte med Tonje Brennas pressekonferanse 20. juni 2023, i praksis avsluttet i denne omgang.

(NTB)