På Demokratenes side er det kun snakk om en formalitet for at Joe Biden blir partiets kandidat på nytt.

Var Trump-alliert – ble arg kritiker

Med mindre Trump skulle bli dømt i en av de kommende rettssakene og hindret fra valget, blir utfallet dermed en reprise av forrige presidentvalg, med to aldrende menn som kjemper om å få tilbringe en ny periode i Det hvite hus.

Haley ble i sin tid håndplukket av Trump til å inngå i administrasjonen hans i 2017. Med bakgrunn som guvernør i delstaten South Carolina, ga han henne vervet som USAs FN-ambassadør.

Hun forlot Trump-administrasjonen i 2018. I februar 2023 lanserte hun seg som utfordrer i kampen om å bli nominert som presidentkandidat for Republikanerne. Valgkampanjen hennes fikk en treg start, men tempoet steg gjennom sommeren og høsten i fjor etter flere sterke debatter.

Samtidig ble hun stadig mer kritisk til Trump. 52-årige Haley har på sine valgmøter sagt at Trump er for gammel, hun har stilt spørsmål ved hans mentale tilstand, hun har sagt at trumpismen har blitt avvist i mellomvalg etter 2016, og hun tror at folk kommer til å avvise ham igjen i november. Haley har også advart mot det hun beskriver som «kaos» rundt Trump, som er involvert i flere juridiske prosesser.

Gir ikke sin støtte til Trump

Tidligere denne måneden sa hun til NBC at Trump er mentalt «svekket», og at han har «gått av hengslene», og hun forklarte hvorfor hun ikke lenger kunne støtte ham.

– Han er ikke den samme personen som han var i 2016. Vi må se det som det er. Dette er fakta: Han sier nå ting som ikke gir noen mening, fortalte Haley.

Haleys valgkamp tiltrakk seg donorer som har stått bak henne helt til nå.

Goldford påpeker overfor TT at valgkampmidlene har strømmet inn til Haley. Men Republikanerne i dag er ikke de samme som før, forteller han.

– Hun driver valgkamp som om hun gjorde det for et Ronald Reagan-republikansk parti, men virkeligheten ser ikke slik ut lenger. Det er, på godt og vondt, et Donald Trump-republikansk parti, sier Goldford.

Når Haley senere onsdag skal holde talen sin, kommer hun ikke til å kunngjøre at hun støtter Trump, skriver Wall Street Journal.

I stedet kommer hun til å oppfordre Trump til å gjøre seg fortjent til støtte fra republikanske og uavhengige velgere som har stått bak henne, skriver avisen.

(NTB)