Tidligere onsdag skrev flere amerikanske medier at Donald Trump i helgen møtte Elon Musk for å diskutere valgkampstøtte. Ifølge New York Times møtte Trump også flere andre potensielle bidragsytere.

Nå har Musk derimot gått ut og avkreftet at han vil donere til noen av presidentvalgkampanjene.

Avkrefter støtte

«Bare for å være klinkende klar, jeg donerer ikke penger til noen av presidentkandidatene», skriver Musk i et innlegg på X, den sosiale medieplattformen han selv eier.

CNBC åpner dog for at Musk kan støtte enten Trump eller Joe Biden indirekte, eksempelvis gjennom en såkalt «political action committee» (PAC). Kanalen påpeker at enhver stor donasjon fra Musk kan få en betydelig effekt på den aktuelle kampanjen.

Musk returnerte ikke en e-post-henvendelse som ba om kommentar på om han planlegger å donere til en PAC som støtter enten Trump eller Biden.

Lommepenger

Tesla-gründeren ble tidligere denne uken detronisert som verdens rikeste etter kursfallet som etterfulgte meldingen om sviktende elbilsalg i Kina . Ifølge Bloombergs milliardær-indeks er han likevel god for drøyt 190 milliarder dollar.

Til tross for at han pleier å ta politiske standpunkt i sine X-innlegg, er Musk likevel kjent for å holde igjen sine politiske donasjoner. Siden 2009 skal han totalt ha donert mindre enn én million dollar, og i løpet av perioden har han støttet både republikanske og demokratiske kandidater. Dette skjedde eksempelvis under mellomvalgene til Kongressen i 2018.

Musk har tidligere uttalt at han stemte på Biden ved forrige presidentvalg i 2020.