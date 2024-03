Det konservative partiet har nå hatt makten sammenhengende i snart 14 år, noe som har tæret på støtten hos britene. Nylig viste en meningsmåling fra Ipos at oppslutningen til toryene er på 20 prosent – det laveste målte nivået på over fire tiår.

Det er ventet valg i Storbritannia i år, og det må senest holdes i januar neste år.

Men Hunt har ikke mye rom til store skattekutt. Storbritannias økonomi krympet i både tredje og fjerde kvartal i fjor, noe som betyr at britene er i resesjon. I tillegg er den offentlige pengebruken, rentene og inflasjonen høy.

Vil gi 27 millioner briter skattelettelser

Finansministeren er likevel optimistisk.

– På grunn av fremgangen vi har gjort, fordi vi leverer på statsminister Rishi Sunaks økonomiske prioriteringer, kan vi nå hjelpe familier med permanente skattekutt, het det i en uttalelse fra Hunt tidligere i uken.

Da finansministeren la fram budsjettforslaget i Parlamentet onsdag ettermiddag, var det et kutt på 2 prosentpoeng, ned til 8 prosent, på skatter i folketrygden som ble viet mest fokus.

Kuttet vil innebære at 27 millioner briter får skattelettelser fra april.

– Å holde skattene nede er viktige for de konservative på en måte som det aldri kan bli for opposisjonen, sa Hunt.

Tirsdag hadde han en audiens med kong Charles om budsjettforslaget.

– Lavere skatt betyr høyere vekst

Skattekuttet vil ironisk nok delvis bli betalt av rekke avgifts- og skatteøkninger, ifølge eksperter. Det gjelder spesielt på flyreiser, e-sigaretter og høyere avgifter for olje- og gassprodusenter.

Under fremleggelsen opplyste Hunt at regjeringen ønsker å innføre en ekstra avgift på e-sigaretter og såkalte «vapeprodukter» fra oktober 2026. Målet er å gjøre vanen dyrere for å avskrekke ikke-røykere fra å prøve.

Samtidig varslet Hunt andre kutt som frir til velgerne, blant annet at avgifter på alkohol, bensin og diesel fryses.

Regjeringen foreslår også å oppheve maksbeløpet enkeltpersoner kan tjene før de må betale tilbake barnetrygden de mottar fra staten.

– Dette gjør vi for å gi sårt tiltrengt hjelp i utfordrende tider. Men også fordi vi vet at lavere skatt betyr høyere vekst, sa finansministeren.

(©NTB)