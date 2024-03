Han oppfordrer Kongressen til å støtte hjelpen for å stanse Russland og president Vladimir Putin.

Samtidig anklager han Donald Trump, tidligere president og den sannsynlige motstanderen ved valget i november, for å gi etter for Putin.

Biden sa faktisk aldri Trumps navn én eneste gang under talen, men refererte til ham som «min forgjenger».

«Fire nye år»

Biden holdt talen i Kongressen torsdag kveld. Ankomsten ble noe forsinket av propalestinske demonstranter, og da Biden kom seg inn i salen, brukte han opp mot ti minutter for å komme seg til talerstolen – idet han tok seg tid til å snakke med en rekke politikere på veien.

Normalt er det en mer seremoniell stemning i salen, men i år var det mye mer livlig. «Fire nye år», lød det fra demokratene i salen.

Det har blitt knyttet bekymring til alderen til den 81-årige president, særlig etter at han på kort tid i forrige måned forvekslet døde statsledere med levende to ganger.

Spøkende president

Torsdag var det en engasjert og offensiv president som sto på talerstolen.

– Hvis jeg hadde vært smart, hadde jeg gått hjem nå, spøkte presidenten som innledning på talen.

Han trakk også linje linjene til historien.

– Ikke siden president Lincoln og borgerkrigen har frihet og demokrati vært under angrep her hjemme som i dag. Det som gjør dette øyeblikket unikt, er at frihet og demokrati er under angrep både her hjemme og i utlandet, sa han.

Til stede i Kongressen var også Sveriges statsminister Ulf Kristersson, samme dag som landet ble medlem i Nato. Biden ønsket han velkommen i forsvarsalliansen.

Trump: Medisinene begynner å gi seg

Mens president Joe Biden holdt sin State of the Union-tale, brukte hans sannsynlige valgmotstander Donald Trump sitt eget sosiale medium til å kommentere.