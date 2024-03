Uriktig informasjon om reguleringsplanen for øyene

Debattinnlegg: Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Finansavisens redaktør Steinar Grini publiserte 29. februar artikkelen «Strandadel går til krig mot storstilt ekspropriasjon», som er unyansert og gir direkte feilinformasjon i noen tilfeller.

Grini skriver om reguleringsplanen for øyene i Oslo som er ute til høring, og viser til et folkemøte 28. februar hvor beboere fra Ulvøya, Malmøya, Ormøya og Nedre Bekkelaget deltok. En av kildene til artikkelen var grunneier i området.

Først og fremst er det viktig å få frem at grunnen til at forslaget til ny reguleringsplan for øyene utarbeides er for å sikre natur- og kulturminneverdier. Vi i kommunen er også forpliktet til å ivareta strandsonen i tråd med i lovverk og overordnede føringer, og planforslaget legger derfor også til rette for allmennhetens tilgang til de sjønære områdene.

Videre er det ikke riktig, som det står i artikkelen, at de nevnte arealene «skal» eksproprieres. Det er ikke gitt at eiendommer blir ekspropriert. Ekspropriasjon følger ikke av reguleringsplanen, men krever en egen prosess og et eget politisk vedtak om ekspropriasjon i tillegg til vedtak om reguleringsplan. Det er slik at andre typer avtaler kan ivareta interessene uten erverv av eiendom, og enkelte steder kan det også være en foretrukket løsning.

Beskrivelsen av «massiv turistifisering» kjenner vi oss heller ikke igjen i

Interessene, som det vises til over, dreier seg i hovedsak om å sikre viktige naturverdier. Øyene har et uvanlig stort mangfold av sjeldne og sårbare arter, som vi har et særskilt ansvar for å beskytte. Arealer som er foreslått omregulert fra bolig til natur er områder hvor det i dag er naturverdier og rødlistede arter som er beskyttet gjennom naturmangfoldloven og forskrift om utvalgte naturtyper.

I artikkelen vises det til at «Samtidig settes effektiv stopp for bygging gjennom reduserte tomtestørrelser og nye, stramme byggegrenser». Svært upresist: I dag er flertallet eiendommer på øyene allerede maksimalt utnyttet etter dagens reguleringsplan. Omregulering av deler av eiendom berører samtidig et mindretall av eiendommer. Det er ikke satt stramme byggegrenser overalt i planområdet. Flere steder er det ikke byggegrenser i gjeldende reguleringsplan i 100-metersbeltet langs sjø, og da gjelder byggeforbudet i plan- og bygningslovens § 1-8.