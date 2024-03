Slik skal Pollestad øke selvforsyningen

Dette blir ifølge regjeringen om lag 9 prosent over industriarbeiderlønna – som var sammenligningsgruppe i forrige runde med lønnsopptrapping fra midten av 1970-tallet.

Bondelaget: – Ikke godt nok

Norges Bondelag mener det er på høy tid at regjeringen legger fram planen, men at dette ikke er godt nok for å øke selvforsyningen.

– Økonomien på mange norske gårder er dårlig, og det trengs virkelig en opptrappingsplan for hvordan inntektene skal løftes de neste årene, sier Bondelagets leder Bjørn Gimming i en pressemelding.

En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekten til bonden, påpeker Gimming.

– Dette er for defensivt fra regjeringen, nå skal vi jobbe for forbedringer i Stortinget. Hva dette faktisk betyr for inntektsopptrappingen vil vi se i jordbruksoppgjøret, sier bondelagslederen.

Skepsis fra SV

Heller ikke Norsk bonde- og småbrukarlags leder Tor Jacob Solberg er fornøyd. Han er særlig kritisk til det såkalte effektiviseringskravet på 20 prosent.

– Det er urettferdig at vi bønder skal jobbe mer enn alle andre i samfunnet, og at ikke alle våre eiendeler skal regnes med i egenkapital, sier Solberg til NTB.

Samtidig gir han skryt til regjeringen for at staten skal ta mer ansvar for å kjøpe norsk.

Regjeringens nærmeste samarbeidspartner mener heller ikke at planen til regjeringen monner.

– Jeg vil gi honnør til Pollestad for å levere et godt stykke på vei. Men hvis dette skal bli en historisk snuoperasjon for norsk matproduksjon, må ambisjonsnivået høynes i stortingsbehandlingen, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

(NTB)