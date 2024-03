Gi oss et kraftig næringslivsopprør

Debattinnlegg: Arve Juritzen, nestleder i Høyres Næringsforum

Organisasjonen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, har startet et nasjonalt opprop for næringslivet.

Det er viktig, for etter flere år med LOs tabloide nedsnakking av de som skaper arbeidsplassene, SVs «Ryk og reis» og Arbeiderpartiets uforutsigbare vinglepolitikk, er det nødvendig at bedriftseierne tør å komme ut av skapet og forteller oss hvor skapet skal stå.

Til og med Arbeiderpartiet mumler nå om at dette er et problem. Men vil de forandre sin skattepolitikk? Neppe

Arve Juritzen. Foto: John Andresen

Det er viktig at dere som er ledere og eier av bedrifter i alle størrelser tar plass i offentligheten, viser ansikt og er stolte av at det er dere som skaper verdier for Norge.

I min tid som gründer og næringslivsleder, og nå som politiker, har jeg møtt mange bedriftseiere som forteller sterke historier om hvordan feilslått politikk og mediehets nesten har fått dem til å gi opp. Og mange har gitt opp og forlatt landet, fulgt av forakt og hån fra LO, media og politikere.

I en by i Sveits har 40 norske investorer opprettet et kontorfellesskap. Deres investeringer kommer ikke lenger til å skape arbeidsplasser i Norge. Til og med Arbeiderpartiet mumler nå om at dette er et problem. Men vil de forandre sin skattepolitikk? Neppe.

Høyre er og skal være næringslivets parti, men også vi behøver et støyende næringslivsopprør. Vi behøver å bli minnet på at all politikk begynner med god næringspolitikk. Uten overskudd i privat sektor, er det ingen penger å fordele til velferd. Innlysende, men ikke mer enn at det må gjentas ofte.

I Høyre er vi nå i ferd med å skape ny politikk til nytt partiprogram for Stortingsvalget neste år. Nå konkurrerer vi internt om hvilke saker som skal løftes opp og frem. Forutsigbare og kloke betingelser for næringslivet kommer til å få en god plass, men blir det blant våre toppsaker? Det vil utvilsomt hjelpe med et kraftig næringslivsopprør.

Det begynte med ålesundsgründeren Knut Flakk og Aksjon for Norsk Eierskap. Nå har SMB Norge åpnet munnen, og jeg håper NHO-lederens utspill ikke bare var et blaff, men at giganten endelig tør å ta et tydeligere politisk standpunkt enn NHO har gjort de siste årene.

Jeg oppfordrer også dere eksil-investorer i Sveits til ikke å glemme moderlandet, men bli med på opprøret. Det handler om Norges fremtid som næringsnasjon. Der handler om norsk eierskap. Det er tid for å vise ansikt og bruke utestemme.

