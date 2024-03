Flere partier vil ha nye undersøkelser av Brenna etter nye dokumentfunn

Det skjer etter at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) fredag kveld sendte et nytt brev til komiteen om Brennas habilitetssak.

Brenna fikk tirsdag kritikk av Stortinget for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem.

Brevet fra Nordtun omtaler to dokumenter tilknyttet statsbudsjettarbeidet, der tildelinger til Wergelandsenteret er omtalt.

Det ene er datert 12. mai og omtaler tilskuddet til Wergelandsenteret og prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap», som de har sammen med Utøya AS.

Videre heter det at «22. juli-senteret søker om økte ressurser for å styrke samarbeidet med Rafto-stiftelsen, Utøya AS, Støttegruppen etter 22. juli, EWC og andre regionale institusjoner».

Nære koblinger

I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med. Også to av hennes venninner sitter i styret.

Brenna, som var kunnskapsminister, skriver i et brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet at hun, som tidligere opplyst, 14. juni fikk en tilleggsvurdering fra embetsverket om konsekvensene av inhabiliteten overfor styret i Utøya AS, og at hun deretter ikke har behandlet tilskudd til prosjektet.

– Vurderingen var at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS var så tett at jeg på grunn av min inhabilitet overfor Utøya AS ikke kunne ta stilling til saker knyttet til skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» både fremover og tilbake i tid. Jeg sluttet meg til denne vurderingen og har ikke deltatt i saksbehandling av tilskuddet til dette prosjektet etter denne datoen, skriver Brenna i brevet.

Opplysningsplikten

– Samtidig som det selvsagt er bra at informasjonen sendes over til oss, så er det krevende at det stadig dukker opp ny informasjon i Brenna-saken, sier Almeland til TV 2.

– Jeg tror flere av oss skulle likt å være ferdig med denne saken nå, men når det nå viser seg at departementet nok en gang må innrømme at ikke all informasjon var oversendt i tide, så må vi slik jeg ser det, forfølge saken videre, sier han videre.