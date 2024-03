Ett kongetrekk, og samfunnsberedskapen er satt sjakk matt

Debattinnlegg: Aleksander Wasland, forbundsleder i Norsk Flygerforbund

En ferierende konge i Malaysia har vist hvor avhengige vi er av å ha akutt transport tilgjengelig. I skarpe situasjoner må vi ha tilgang på fly, enten det handler om å hente hjem skadde borgere, evakuere statsledere eller hente syke statsoverhoder hjem. Denne gangen skjedde hjemtransporten med en Boeing 737 ombygget til et flyvende sykehus, som flyr på oppdrag for staten.

Regjeringen har tegnet opp en luksusskatt som vil pålegge en skattepliktig fordel på bruk av blant annet fly til 104 prosent av ansettelseskost

Flyet eies av SAS, men det er i dag det nærmeste vi har et fly som står i døgnkontinuerlig beredskap for det norske samfunnet. De siste årene har det bidratt med å hente skadde ukrainske soldater, men tidligere har det også vært sterkt delaktig i å hente hjem skadde og omkomne nordmenn verden over. Etter den tragiske tsunamien i 2004, og 20 år senere vår kjære konge fra samme område.

Dette flyet har gjort en viktig innsats, men det viser litt av vår sårbarhet. For ved tekniske hendelser eller store oppdrag, sitter vi litt igjen som fugleunger i redet vårt her i Norge. Skjer det noe, har vi vanskelig for å evakuere eller handle.

Nå er det heldigvis ikke så dramatisk riktig ennå, men vi har politiske krefter som jobber hardt for en slik virkelighet. Vi har tidligere kritisert Rødt for deres korstog mot de såkalte privatflyene, som de ønsker et forbud mot. Regjeringen har tegnet opp en luksusskatt som vil pålegge en skattepliktig fordel på bruk av blant annet fly til 104 prosent av ansettelseskost. Det vil være et nådestøt mot en næring som vi som samfunn er helt avhengige av, og som vi i Norsk Flygerforbund er sterkt imot. Etter at operatøren Airwing gikk konkurs for noen år siden, har vi i dag kun fem slike såkalte «privatfly». Foruten forretningstrafikk, flyr de viktige oppdrag for staten, og noen av dem er tilgjengelige for ulike akuttoppdrag.

Om vi dykker litt inn i begrepet «privatfly», så snakker vi om alle flyvninger man ikke kan kjøpe en vanlig flybillett til. Det handler for eksempel om å fly til Malaysia for å hente Kongen, eller om å transportere politisk eksponerte personer på en sikker måte. Alle som av ulike grunner ikke kan reise med et rutefly, må nødvendigvis transporteres på andre måter, enten det er politikk eller helse som er årsaken.

Foruten SAS-flyet som den siste tiden har vært i søkelyset, har vi kun et fåtall av disse flyene tilgjengelige på kort beredskap for offentligheten. Det skyldes at operatørene må sikre inntjening i en bransje som er under et ekstremt avgiftspress. Like fullt setter vi vår lit til at disse flyene skal stå klare i en krisesituasjon, selv om man ikke er veldig villige til å betale for det. Drar vi til skruen enda hardere og setter luksusskatten ut i live, spiller vi Jeopardy med en bransje som er en hjørnestein i norsk beredskap, men som foreløpig kun et fåtall pengesterke nordmenn finansierer.

Nå er Kongen hjemme, og det kan være lurt å se hva vi kan lære av dette. Vi bor i en verden som blir stadig mer internasjonal og spent, og behovet for fly i beredskap blir ikke mindre. Derfor må vi handle mens vi fortsatt har fly tilgjengelig, og vi må innse at vi ikke kan la et pensjonert SAS-fly stå for hele vår evakueringsberedskap.

For i dag er vi ikke langt unna.

Aleksander Wasland

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund