FpU-lederen om mulig stortingsplass: – Har ikke bestemt meg

Skal Simen Velle på Stortinget? lød en overskrift på Poll of polls denne uka. Gallupnettstedet viste til en meningsmåling utført av Verian (tidligere Kantar) for TV 2. Dersom målingen hadde vært et valgresultat, hadde Akershus Frp fått inn tre av sine på Stortinget, mot dagens to.

Ifølge nettstedet åpner det for en mulighet for lederen for Fremskrittspartiets Ungdom.

Men Velle har ikke bestemt seg for hva han vil svare dersom han blir spurt om å stille som kandidat.

– Jeg har tenkt mye på det spørsmålet, og jeg har ikke egentlig klart å lande hundre prosent, sier Velle til NTB.

Selv om Stortinget er en drøm, understreker 23-åringen at han enda er ung, og at hans viktigste oppgave nå er å lede ungdomspartiet. Han ble valgt til vervet i 2022 og stiller til gjenvalg på FpUs landsmøte i april.

– Jeg mener i utgangspunktet at både jobben som FpU-leder og å sitte på Stortinget krever mer enn hundre prosent, sier han.

– Blir dårlige ungdomspolitikere

– Det har vært nok av eksempler på ungdomspolitikere som i søken på å bli stortingsrepresentanter har vært dårlige ungdomspartiledere, ifølge Velle.

Han mener hans jobb som FpU-leder er å noen ganger sparke moderpartiet på leggen.