Med seier i 14 av 15 delstater på den såkalte «supertirsdagen» sikret Donald Trump seg en ny duell med Joe Biden i årets kappløp mot Det hvite hus, et kappløp som ser ut til å bli tidenes dyreste. Nå har Trump sikret seg finansiering fra ekteparet Liz og Dick Uihlein, eierne av emballasjegiganten Uline.

– Vi støtter Trump, sier Liz Uihlein til Financial Times.

Ektefellene som ifølge Forbes er gode for rundt 5 milliarder dollar hver var blant de største bidragsyterne til Ron DeSantis-kampanjen med rundt 1,5 millioner dollar. Trump kan nå vente seg et tilsvarende beløp.

Og Trump trenger pengene. Ved utgangen av fjoråret hadde han ifølge avisen omkring 66 millioner dollar i «krigskassen», mot Bidens 118 millioner dollar. Forskjellen på 52 millioner dollar tilsvarer Trumps juridiske kostnader tilknyttet alle søksmålene eks-presidenten er involvert i.

Jakter Haley-sponsorer

Trump er også ute etter å overbevise de største bidragsyterne til Nikki Haley , som altså trakk sitt kandidatur i forrige uke. I et hissig Truth Social-innlegg i januar truet Trump med å «utestenge» alle som deretter bidro med penger til hennes valgkampkasse.

Mange Haley-sponsorer diskuterer ifølge Financial Times nå om de skal støtte Trump eller konsentrere seg om at Republikanerne vinner Senatet og beholder flertallet i Representantenes Hus.

– Det avhenger av hvem han velger som visepresident, om han ønsker tradisjonelt konservative velkommen og lytter til dem i saker der det er uenighet. Videre avhenger det av politikken han fører, om han kjører en positiv kampanje istedenfor å klage – og på enhver uventet hendelse, uttaler handelsbaronen Art Pope som ga 500.000 dollar til Haley-kampanjen i desember.

Trump-retorikk bekymrer

Tall fra non profit-organisasjonen OpenSecrets viser at Uihlein-ekteparet har gitt over 250 millioner dollar til føderale kandidater og politiske grupper siden 2016, deriblant til Trumps to presidentvalgkampanjer. De viser overfor avisen likevel litt frustrasjon over sin politiske innflytelse i Trump-æraen.

– Trump og Biden er veldig godt definerte. Jeg forstår ikke hvorfor alle må gi så mye penger. Ingen av dem trenger å bruke en cent. Vi vet alle hvem de er. Det er latterlig, sier Liz Uihlein, som også bekymrer seg for Trumps retorikk.

– Alle liker Trumps politikk. Men vi har nesten 10.000 ansatte, og jeg ville aldri ha snakket til dem slik han snakker til folk, legger hun til.