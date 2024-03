Foreslår 3-prosentmål for Nato-medlemmer

Den polske presidenten Andrzej Duda vil ifølge Bloomberg foreslå til USAs president Joe Biden at Nato-medlemslandene øker minimumskravet for forsvarsutgifter til 3 prosent av BNP.

Duda og statsminister Donald Tusk reiser tirsdag til USA for å møte Biden i Det hvite hus for å diskutere forsterkning av forsvarsalliansens østlige flanke på grunn av krigen i Ukraina.

President Duda skal ha uttalt at han på torsdag vil foreslå for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg å øke minimumskravet for forsvarsbudsjett fra 2 til 3 prosent av BNP, og innlede diskusjoner med samtlige Nato-medlemsland.

«Ingen vil tørre å angripe et sterkt Nato, sterke nasjoner som vil være i stand til å forsvare sine grenser,» skal han ha sagt ifølge Bloomberg.

Henger etter

Forslaget kommer etter at republikanernes presidentkandidat Donald Trump innrømmet at han, mens han var president, fortalte en Nato-alliert at han ville oppmuntre Russland «til å gjøre hva pokker de vil» med land som ikke oppfylte kravet om 2 prosent.

18 av 31 medlemsland vil nå fram til målet om to prosent innen alliansens neste toppmøte i Washington i juli, opplyste Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel i februar. Norge er ikke en del av disse. Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sa tidligere i februar til TV 2 at Norge foreløpig ligger an til å nå 1,84 prosent i 2024, mot 1,67 prosent i 2023.