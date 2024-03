Statsministeren: Forsvar vil prege neste års budsjett

– Situasjonen der ute krever at vi ivaretar behov her hjemme, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som tirsdag samler regjeringen til budsjettarbeid for neste år.

– Det å styrke forsvaret er en satsing som vil prege budsjettet, sier han.

Det får gehør hos finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi har ett tydelig mål, å sikre folk i Norge og å sikre Norge, sier Vedum.

– Trygghet for landet kommer til å bli en hovedprioritet. Når vi er i den sikkerhetssituasjonen vi er i blir en stor satsing på nasjonal kontroll og godt norsk forsvar viktig, sier han.

