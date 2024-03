Det melder Financial Times.

De nye midlene, som tilsvarer 57 milliarder kroner, skal fylle på et fond som brukes til å finansiere militært utstyr til ukrainsk bruk på bakgrunn av den russiske invasjonen som har pågått i over to år nå.

Avtalen, som ventes formelt godkjent av medlemslandene på onsdag, gir friske midler til kjøp av militært utstyr fra EU-land som deretter leveres til Ukraina. Våpenprodusenter innenfor unionen prioriteres som leverandører.

Fondet er kjent som «European Peace Facility», grovt oversatt til «europeisk fredstilrettelegging». Fondet ble lansert i 2021 og støtter militære operasjoner som er i unionens interesser i land utenfor Natos jurisdiksjoner.

Opprinnelig var fondet på 5,6 milliarder euro, men det har siden blitt fylt opp etter hvert som Ukraina-krigen har gått sin gang. Nå er de gjenstående beløpene lavt nok til at en ny påfylling er nødvendig.