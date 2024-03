Spesialetterforsker fastholder vurdering av Bidens hukommelse

Under en høring i Kongressen fikk Hur spørsmål om rapporten der han omtalte presidentens kognitive evner.

– Ikke fortell meg at du var så naiv at du tenkte at dine ord ikke ville skape politisk oppstyr, sa demokraten Adam Schiff.

Flere av demokratene i høringen hevdet at Hur i praksis hadde blandet seg inn i den amerikanske valgkampen. Hur – som er republikaner – avviste dette og sa han aldri hadde tatt partipolitiske hensyn i sitt arbeid.

– Nødvendig og riktig

Den mye omtalte rapporten omhandlet hemmelige dokumenter som Biden beholdt etter at han gikk av som visepresident i 2017. Hur valgte å ikke ta ut siktelse mot Biden og begrunnet dette blant annet med at en jury trolig ville oppfatte Biden som en eldre mann med dårlig hukommelse som ikke hadde til hensikt å gjøre noe galt.

– Min vurdering i rapporten om relevansen av presidentenes hukommelse var nødvendig, riktig og rettferdig, sa Hur i sitt åpningsinnlegg i høringen.

Spesialetterforskeren sa han verken hadde pyntet på sin forklaring eller rakket ned på Biden på urettferdig vis.

– Dobbeltmoral

Republikanerne i høringen kom også med kritikk av Hur. Men de reagerte på helt andre ting enn demokratene.

Matt Gaetz og andre republikanere lurte på hvorfor Biden ikke ble siktet, når Donald Trump er blitt siktet i en lignende sak. Trump oppbevarte store mengder graderte dokumenter på sin eiendom Mar-a-Lago i Florida.

– Biden og Trump ble ikke behandlet likt. Denne dobbeltmoralen tror jeg mange amerikanere er bekymret over, sa Gaetz.

Demokraten Jamie Raskin kontret med at Biden ikke gjemte esker med dokumenter under sengen eller i badekaret, slik Trump gjorde.

