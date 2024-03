Han kommenterte Ukraina-krigen da han tirsdag fikk besøk av Polens president og statsminister i Det hvite hus.

– Vi må handle før det bokstavelig talt er for sent. For som Polen husker, vil ikke Russland stanse med Ukraina. Putin vil fortsette, og sette Europa, USA og hele den frie verden i fare, sa Biden.

Tidligere har Putin kategorisk avvist at han har noen planer om å angripe land i Nato.

(NTB)