Nullskattyter er et falskt begrep – ganger 3

Debattinnlegg: Ole Gjems-Onstad, professor emeritus i skatterett ved Handelshøyskolen BI

Mye formuesskatt betyr vanligvis at man eier aksjer. Når Stortinget fastsetter årets skattesatser sammenlignes alltid en aksjonærs samlede skatt med lønnstagere. Omtrent like satser skal hindre at inntekt sluses gjennom et aksjeselskap. I disse satsberegninger inngår konsekvent aksjonærens andel av selskapets skatt. I statsbudsjettet for i år opplyste Finansdepartementet at samlet marginal skattesats for aksjonær var 51,5 prosent, som består av 22 prosent selskapsskatt og 37,84 prosent utbytteskatt på de resterende 78 (100-22).

Ole Gjems-Onstad. Foto: Handelshøyskolen BI

Hvis en aksjonær tar ut utbytte av et selskap, skattlegges dette med 37,84 prosent. Men alle er enige i at aksjonærens samlede skattebelastning for inntekt som «tas gjennom» et personlig aksjeselskap, blir 51,5 prosent. Det er villedende å si at skatten er 37,84 prosent selv om dette er den eneste skatten som betales direkte av aksjonæren og fremgår av hennes skattemelding. Like galt er det å si at aksjonæren er nullskattyter dersom vedkommende ikke tar ut aksjeutbytte og ikke ilignes utbytteskatt. Andelen av overskuddet i aksjeselskapet er uansett definitivt redusert med 22 prosent som indirekte rammer aksjonæren.

De som insisterer på nullskattyterargumentet, kunne forsøke å fakturere honorarer via et aksjeselskap i stedet for fra seg selv. Et honorar på 100.000 kroner reduseres til 78.000 kroner når det går gjennom et aksjeselskap uten at man har tatt ut noe utbytte og selv betalt skatt. Hvis pengene i stedet går til en selv direkte, mottas 100.000 kroner uten å være redusert med 22.000 kroner i indirekte selskapsskatt.

Norge har mange skatteøkonomer på venstresiden. Få av disse, om noen, bruker nullskattyterbegrepet. Det benyttes mye av politikere, dessverre også på ikke-sosialistisk side. Men alle politikere som har skatt som del av sitt arbeidsområde på Stortinget, vet godt at selskapsskatten på 22 prosent ansees som del av en aksjonærs skattebelastning, om enn indirekte. Det ser dessverre ut til at Finansdepartementet har vært villig til å svare på spørsmål om nullskattytere uten at de tar forbehold om bruken av begrepet.

Nesten ingen andre land har formuesskatt fordi den ødelegger så meget. Heller ikke ser man i utlandet mye av den falske bruk av nullskattyterbegrepet som har satt seg fast i norsk debatt.