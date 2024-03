Lan Marie går inn for firedagers arbeidsuke

– Folk sliter seg ut og blir sykemeldte av tidsklemmen. Det går utover folks psykiske helse. Det koster også samfunnet enormt mye, sier Berg til VG , og tilføyer at det er en politisk prioritering å gi nordmenn mer frihet.

MDG-politikeren viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at nesten én av tre sier jobben tar så mye tid eller energi at det går utover privatlivet.

– Flere velger å ikke få barn på grunn av tidspress. Vi trenger mange flere sykepleiere og lærere, men arbeidspresset er så stort at mange forlater yrket, sier hun til avisen.

– Særlig unge mellom 25 og 39 blir utbrent og er mindre lykkeligere enn før. Samtidig skal unge jobbe til de er godt over 70.

Berg mener pengene staten ellers bruker på sykmeldinger kan bidra til å betale for ordningen. Hun tror også ordningen kan bidra til rekrutteringen i belastede yrker.

Kortere arbeidstid vil bli en av MDGs viktigste saker på landsstyremøtet 15. mars, ifølge Berg.

MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom vedtok på landsstyremøtet sitt tidligere denne uken at de også går inn for en firedagers arbeidsuke. De var da det første partiet eller ungdomspartiet som gikk inn for en slik politisk prioritering i Norge.

