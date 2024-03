Norge ruster opp: – Vi må leve med et farligere Russland

Torsdag gjennomførte statsministeren, finansministeren og forsvarsministeren det siste møtet med partiene på Stortinget før fremleggingen av Langtidsplanen for forsvarssektoren 5. april. Langtidsplanen vil legge rammene for utviklingen i mange år fremover, og skal behandles på ordinær måte i Stortinget.

– Et farligere og mer uforutsigbart Russland

– Situasjonen der ute og behovet her hjemme gjør at vi må styrke Forsvaret nå. Norge skal nå Natos to-prosentmål allerede i år. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig. Vi må leve med et farligere og mer uforutsigbart Russland, trolig i lang tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en melding.

– Mange land rundt oss investerer i et større og sterkere forsvar. Det gjør vi også. Vi skal ta ansvar for vår egen sikkerhet, og vi skal være med å ta ansvar for europeisk sikkerhet, sier Støre.

To prosent i løpet av 2024

Regjeringen forslår ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett som gjør at Norge vil nå Natos mål om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvarsformål allerede i inneværende år. Det fremgår av en melding fra Statsministerens kontor torsdag.

Alle Natos medlemsland har siden 2014 hatt som ambisjon å bruke to prosent av landets bruttoinntekter på forsvarsformål innen 2024. Nå kommer Norge også inn på listen over land som oppnår dette innen fristen. Frem til nå har planen vært å nå dette målet innen 2026.

– Når verden er urolig så må vi bruke mer av samfunnets samlede ressurser på trygghet, forsvar og nasjonal beredskap, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.