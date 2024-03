Regjeringen vil bygge dobbeltspor for 23 milliarder mellom Råde og Fredrikstad

Prislappen på prosjektet er satt til 23 milliarder kroner, melder NRK.

For reisende vil dobbeltsporet bety to ekstra tog i timen, og fire ekstra tog i rushtiden. Nygård kaller prosjektet et transportløft for mange.

– Det handler om at vi skal utvikle hele Østlandsregionen og bruke tog for å transportere folk ut og inn av byene våre på en miljø- og klimavennlig måte, sier Nygård til NRK.

Det er fortsatt usikkert når togene vil være i drift.

– Det er et prosjekt som skal utvikles i årene som kommer. Dette er kanskje den delen av Norge hvor tog virkelig egner seg best. Det er mange som reiser, og det betyr noe i hverdagen deres, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

