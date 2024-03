Mike Pence nekter å støtte Donald Trump

Tidligere visepresident Mike Pence sier han ikke vil støtte Donald Trump i det kommende presidentvalget.

– Det burde ikke komme som noen overraskelse at jeg ikke vil støtte Donald Trump i år, sier Pence i et intervju med Fox News fredag.

Forholdet mellom de to skar seg da Trump forsøkte å presse Pence til å utrope ham som vinner av presidentvalget i 2021.

– Donald Trump ville ha Mike Pence til å gjøre noe ingen andre visepresidenter har gjort: Den tidligere presidenten ville at Pence skulle avvise stemmene og erklære Trump som vinneren, eller sende stemmene tilbake til delstatene for omtelling, konkluderte en granskningskomité i Representantenes hus.

«Heng Pence»

Da Pence nektet oppildnet Trump fanatiske tilhengere til å storme kongressbygningen i et forsøk på å hindre at Joe Biden ble utropt til valgets rettmessige vinner.

Utenfor kongressbygningen reiste Trump-tilhengerne kopi av en galge, og mange av dem ropte «Heng Pence» fordi han som leder i Senatet nektet å utrope Trump som vinner.

Pence har i ettertid rettet krass kritikk mot Trump.

En del av problemet

– Jeg mener at presidentens ord var hensynsløse. Det ble klart at han valgte å være en del av problemet, sa Pence i et intervju i 2022.

Trump har også langet ut mot den tidligere visepresidenten og anklaget ham for å ha «vrangforestillinger».

I fredagens intervju med Fox News fastholder Pence kritikken og sier at Trump nå står for en politikk som ikke er i tråd med den politikken som ble ført da de to samarbeidet i Det hvite hus.

Pence understreker samtidig at han heller ikke vil gi sin stemme til president Joe Biden i høstens valg.

