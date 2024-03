17 milliarder til de rikeste

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 18. mars.

SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabeth Kaski, er hissig og ivrig på å forsvare formuesskatten, og siste utspill er å be Finansdepartementet regne på hva fordelingseffekten blir ved å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital (skatt på aksjer og driftsmidler).

Svaret fra departementet er at 80 prosent av den samlede skattelettelsen ville gått til landets en prosent rikeste. Det betyr at 45.700 personer samlet vil få en skattelettelse på 17 milliarder kroner, eller nesten en halv million på hver.

«Lettelsen er svært skjevt fordelt,» skriver Finansdepartementet, signert av finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det er en del å ta tak i her.

Det er opplagt, uten å regne på det, at de som ikke har formuesskatt, får mindre lettelser enn de som betaler mye formuesskatt. Vi bør ikke krangle om det.

Fjernes formuesskatten på arbeidende kapital, har en liten andel av skatteyterne 17 milliarder kroner mer til disposisjon. Men disse pengene går ikke til å kjøpe tonnevis med hummer og kaviar. Formuen til de rike kommer, stort sett, fra bedriftene de har aksjer i, og ved uttak påløper normalt utbytteskatt med 37,84 prosent.

«Jo rikere du er, jo større kutt får du. Dette er Høyres skattepolitikk i et nøtteskall,» sier Kaski til Klassekampen.

Men viktigere er at de rike ikke spiser opp hummeren og pengene, men investerer dem. Det er hele poenget med vårt kapitalistiske system. Med formuesskatt blir det mindre privat investorkapital tilgjengelig. Skjevt fordelt, ja, men mer kapital til noe nytt uten skatt.

Staten har nok kapital, de private investorene med formuesskatt har ikke nok, og formuesskatten begrenser nyskaping og risikofylte investeringer.

Kaski hevder at «det er kun formuesskatten som landets rikeste betaler, for de kommer seg unna all annen skatt».

Det er tull. Alle de rikeste har fast eiendom i form av bolig, hytter og investeringer, og alle betaler eiendomsskatt. Kaski vet det.

SV-politikerens påstand om at en fjerning av formuesskatten «betyr velferdskutt eller økte skatter for folk flest,» er ikke korrekt i dagens situasjon hvor skatter og avgifter stadig setter nye rekorder og overskuddet på statsbudsjettet er meget stort.

Norge er så heldig at en krone i skattekutt ikke automatisk betyr en krone i velferdstap. Kaski har vel fått med seg at Oljefondet har passert 17.000 milliarder kroner.