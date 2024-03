Mangler 56 milliarder euro for å nå 2-prosentmålet

Financial Times skriver søndag at europeiske Nato-land fortsatt mangler 56 milliarder euro årlig, tilsvarende nesten 600 milliarder kroner, for å nå forsvarsalliansens mål om at alle medlemmene skal bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar.

Mangelen har imidlertid halvert seg de siste ti årene, ifølge avisen, som viser til forskning fra tyske Ifo Institute på vegne av Financial Times.

Forskningen skal også ha vist at mange av EU-landene som har hatt de største avvikene fra 2-prosentmålet, som Italia, Spania og Belgia, også har blant de høyeste nivåene av gjeld og budsjettunderskudd i Europa.

Landet som henger lengst bak i totalsum er Tyskland, som i fjor manglet 14 milliarder euro i forsvarsbudsjettet for å nå målet, ifølge forskningsrapporten. Tyskland har imidlertid halvert underskuddet de siste ti årene, justert for inflasjon, og skal etter planen nå målet i løpet av året.

For høy gjeld

De neste største europeiske avvikene var 11 milliarder euro i Spania, 10,8 milliarder euro i Italia og 4,6 milliarder euro i Belgia. Trioen var blant seks EU-land med gjeld over 100 prosent av BNP i fjor. Italia hadde også et av blokkens høyeste budsjettunderskudd på 7,2 prosent, og rentekostnadene er ventet å stige over 9 prosent av regjeringsinntektene i år.

«Land med høye gjeldsnivåer og høye rentekostnader har ikke mye rom til å ta opp mer gjeld, så den eneste virkelige måten å gjøre det på er å kutte utgifter på andre områder,» sa Marcel Schlepper, en økonom ved Ifo, ifølge Financial Times.

«Dette er ikke enkelt, som vi så da Tyskland forsøkte å kutte tilskudd til landbruksdiesel og bøndene kom ut i protest.»

Lorenzo Codogno, en tidligere italiensk skattemyndighetsansatt og nå økonomisk konsulent, sa det ville være vanskelig for Italia, som hadde en gjeld på over 140 prosent av BNP i fjor, å nå Nato-målet hvis det ikke er noen spesielle unntak innenfor reglene eller ingen EU-penger involvert.

«Den russiske trusselen oppfattes ikke som tilstrekkelig farlig til å rettferdiggjøre, si, kutt i velferdsutgifter for å gi rom for våpen,» sa han ifølge avisen.

To tredjedeler når målet i år

Generalsekretær Jens Stoltenberg sa til journalister torsdag at to tredjedeler av medlemmene vil oppfylle 2 prosent-målet i år, opp fra bare tre i 2014 da forsvarsinvesteringsløftet ble enige om etter at Russland annekterte Krim-halvøya.

Først i forrige uke la Norge pengene på bordet for å nå målet innen utløpet av 2024, et år tidligere enn tidligere anslått.