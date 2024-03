EU lover milliardstøtte til Egypt

Bloomberg skriver søndag at EU lover en bistandspakke med investeringer og gunstige lån til Egypt på 7,4 milliarder euro, som tilsvarer om lag 85 milliarder kroner. Bistandspakken skal støtte den egyptiske økonomien, som ifølge Bloomberg anses som avgjørende for stabiliteten i området.

Pakken vil bli utbetalt over de neste tre årene, og skal hjelpe Egypt med å overvinne landets største økonomiske krise på flere tiår.

EU-topp Ursula von der Leyen meldte samtidig at EU oppgraderer forholdet til Egypt til et strategisk partnerskap, etter at konfliktene i Gaza og Sudan. Partnerskapet skal blant annet gå ut på økonomisk stabilitet, investeringer og handel, migrasjon og sikkerhet.

På randen av katastrofe

Egypt sto på randen av økonomisk katastrofe etter en alvorlig mangel på utenlandsk valuta, før De forente arabiske emiratene i slutten av februar kunngjorde en investering på 35 milliarder dollar.

Det åpnet ifølge Bloomberg veien for en devaluering av den egyptiske valutaen og en utvidet låneavtale med Den internasjonale pengefondet på åtte milliarder dollar.

EU-pakken inkluderer 5 milliarder euro i gunstige lån og 1,8 milliarder dollar i investeringer i prosjekter knyttet til fornybar energi og matsikkerhet.

Egypt har blitt en stadig viktigere leverandør av naturgass til Europa mens de søker etter alternativer i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Det er også et kjerne-transittland for migranter som søker å krysse til Europa.