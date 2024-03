Frontfagsoppgjøret gjelder konkurranseutsatt industri, og tas først for å sikre at lønningene i Norge ikke blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet.

– Moro å komme i gang

– Det skal bli moro å komme i gang, framholdt Sunde da han fikk ordet.

– Så kan vi lage en skikkelig norm og gi signaler til resten av samfunnet, sa han.

For Knut E. Sunde blir det første lønnsoppgjør som fungerende administrerende direktør i Norsk industri. Han overtok som fungerende sjef da Stein Lier-Hansen trakk seg i desember.

Norsk Industris innstilling før lønnsoppgjøret oppsummeres slik i organisasjonens krav:

* God konkurranseevne er en nødvendig betingelse for norsk næringsliv og arbeidsplasser. Det er viktig at det legges til rette for omstilling og økt sysselsetting.

* For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen ikke svekke industriens konkurranseevne.

Sunde nekter å diskutere tall og størrelser i full offentlighet, men uttaler seg positivt til å se på Fellesforbundets krav om etter og videreutdanningsreform. Riktig har arbeidstakerne en noe annen innretning, men også på arbeidsgiversiden er man opptatt av at virksomheter og ansatte utvikler seg sammen med nye teknologiske forutsetninger.

Krever kompetansefond

LO-forbundet Fellesforbundet er sammen med YS-forbundet Parat representanter for arbeidstakersiden, mens Norsk industri representerer arbeidsgiverne. Parat overleverte også sine krav mandag.

I tillegg til krav om reallønnsøkning vil bli stilt krav om at arbeidsgivere må bidra økonomisk til et kompetansefond. Et slikt fond ligger også inne i etter- og videreutdanningsmodellen Fellesforbundet ønsker.

Parat er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.

– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til å opprette et kompetansefond. Her forutsetter vi en trepartsløsning, der også myndighetene bidrar med penger. Det er imidlertid avgjørende at vi som arbeidstakere og arbeidsgiversiden legger premissene. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Parats forhandlingsleder.

(NTB)