Den profilerte aktivistinvestoren Nelson Peltz føyer seg inn i rekken av tidligere Donald Trump-kritikere som nå vender tilbake til eks-presidentens leir foran høstens omkamp mot Joe Biden om de fire neste årene i Det hvite hus. I et intervju med Financial Times avslører Peltz at han planlegger å stemme på Trump.

GJØR U-SVING: Nelson Peltz. Foto: Bloomberg

– Det blir sannsynligvis Trump, og jeg er ikke glad for det, sier gründeren av investeringsselskapet Trian Partners som har rundt 10 milliarder dollar under forvaltning.

Peltz støttet Trump i 2020, men beklaget dette dagen etter stormingen av Kongressen , og hevdet overfor CNBC at hans rolle i å oppfordre til vold og forsøke å gjøre om på valgresultatet hadde gjort uopprettelig skade på ettermælet. U-svingen Peltz gjør nå henger ifølge Financial Times sammen med bekymringer for Bidens tilstand.

Skremt av Biden

– Hans mentale tilstand er virkelig skremmende. Jeg vet ikke hva han vet, og jeg vet ikke hva han ikke vet. Jeg vet ikke hvem som snakker for ham, og det er bekymringsfullt, sier investoren, som med sine 81 år for øvrig er like gammel som Biden.

PELTZ-STØTTE: For Donald Trump. Foto: Bloomberg

Den sittende presidenten har avvist kritikken av hans alder og hukommelse, og uttalt at han har tilegnet seg den nødvendige kunnskapen for å takle USAs problemer.

Avisen trekker frem bekymringer for innvandringen som en annen grunn til at Peltz støtter Trump.

– Vi kan ikke fortsette med å slippe alle inn i dette landet. Vi har et innvandringsproblem – ikke et republikansk eller demokratisk problem. USA bør ikke stoppe innvandring, men jeg vil ha noen grenser sånn at vi i det minste vet hvem som kommer. USA er fortsatt sterkt, men taper seg, fortsetter han.

Stemte på Clinton

Tall fra amerikanske valgmyndigheter (Federal Election Commission) viser ifølge Financial Times at Peltz ga mer enn 300.000 dollar til republikanske kandidater og grupperinger i 2023, og mer enn 600.000 dollar til republikanske kandidater og konservative formål i 2022. Samtidig stemte han på Bill Clinton i 1996 og Al Gore i 2000, og finansierte Demokratene i 2022.

I den republikanske nominasjonskampen denne gang støttet Peltz South Carolina-senator Tim Scott, som trakk sitt kandidatur i november i fjor og stilte seg på Trumps side.

Peltz, som for tiden er involvert i en bitter maktkamp i Disney, var også blant de store donorene som på et tidspunkt vurderte å støtte Ron DeSantis-kampanjen.