Hedgefondlegende John Paulson har trommet sammen en rekke milliardærer til en innsamlingsaksjon for Donald Trump, skriver Financial Times etter å ha fått tilgang til invitasjonen.

FRONTFIGUR: John Paulson. Foto: Bloomberg

Andre frontfigurer for aksjonen er skiferoljebaron Harold Hamm og eiendomsinvestor Robert Bigelow – en av de største sponsorene av Ron DeSantis-kampanjen. Hamm er mannen som i sin tid oppfordret Trump til å droppe et nytt fremstøt mot Det hvite hus, og er ifølge Bloombergs milliardær-indeks god for mer enn 19 milliarder dollar.

Celeber liste

På listen over 38 medarrangører står ifølge avisen blant mange andre sukkermagnaten Pepe Fanjul, casinokjempene Steve Wynn og Phil Ruffin, eks-handelsminister Wilbur Ross, eks-senator Kelly Loeffler, samt de konservative megadonorene Robert og Rebekah Mercer.

TRUMP-DONOR: Casinomilliardær Steve Wynn. Foto: Bloomberg

«Jeg er fornøyd med å støtte Trump i hans innsats for å bli gjenvalgt. Hans politikk innen økonomi, energi, innvandring og utenriks vil bli svært gunstig for landet», skriver Paulson i en uttalelse.

Innsamlingsaksjonen vil finne sted i Palm Beach i Florida 6. april, bare uker etter at Trump feide DeSantis og Nikki Haley av banen i Republikanernes nominasjonskamp. Aksjonen viser ifølge Financial Times at eks-presidenten er i ferd å vinne tilbake noen av de største republikanske donorene – til tross for alle tiltalene han står overfor.

Kan samle inn mer

Trump erkjente mandag, i en tirade på sin sosiale medieplattform Truth Social, at han kan bli nødt til å gjennomføre et brannsalg av aktiva for å betale boten på 464 millioner dollar han fikk i en bedragerisak i New York i februar. I tillegg trenger Trump penger for å matche president Joe Bidens valgkampkasse.

TRUMP-DONOR: Harold Hamm. Foto: Bloomberg

Denne inneholdt 118 millioner dollar ved årsskiftet, mot 66 millioner dollar for Trump.

Som Republikanernes antatte presidentkandidat, kan Trump nå lovlig samle inn mer penger pr. person, påpeker avisen. Invitasjonen viser to kategorier av donorer: de som gir 814.600 dollar pr. person og kan sitte ved Trumps middagsbord, og de som gir minst 250.000 dollar.

Ny finansminister?

Aksjonen vil ifølge Financial Times også komme Republican National Committee og Save America til gode. Sistnevnte er en kampanjegruppe som allerede har betalt 50 millioner dollar av Trumps juridiske kostnader.

Paulson har kjent Trump i rundt 15 år og tjenestegjorde som en av hans økonomiske rådgivere i 2016. Mannen som tjente milliarder på boligkollapsen som utløste finanskrisen i 2008, er av amerikanske medier trukket frem som en potensiell finansminister hvis Trump blir president igjen.

«Vi mottar overveldende støtte fra donorer. Denne støtten, kombinert med skredet i primærvalgene, viser den sterke støtten han har blant amerikanere», heter det videre i uttalelsen fra Paulson.