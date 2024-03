Biden varsler storsatsing på databrikker

Biden kunngjorde dette i forbindelse med et besøk i Arizona, en delstat der han knepent vant over Donald Trump under presidentvalget i 2020. En seier i Arizona kan være avgjørende for Biden, som til høsten etter alle solemerker møter Trump til omkamp om Det hvite hus.

– Handelsdepartementet har inngått en foreløpig avtale med Intel om å bidra med inntil 8,5 milliarder dollar i direkte finansiering, i tillegg til 11 milliarder dollar i lån, heter det i en kunngjøring fra Biden-administrasjonen.

Støtten skal gjøre Intel i stand til å utvide anlegg i delstatene Arizona, Ohio, New Mexico og Oregon. Det vil resultere i 30.000 nye arbeidsplasser og støtte titusenvis av jobber hos underleverandører, heter det videre. Håpet er at USA innen 2030 skal stå for 20 prosent av databrikkeproduksjonen i verden, mot null prosent i dag, sier handelsminister Gina Raimondo.

– Vi er i dag avhengige av et lite antall fabrikker i Asia for å få tak i alt vi trenger av sofistikerte databrikker. Dette er uholdbart og uakseptabelt, sier hun.

– Det er et økonomisk sikkerhetsproblem, og det er et nasjonalt sikkerhetsproblem, og vi kommer til å endre på dette, sier Raimondo.

(NTB)