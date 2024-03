Trump får anke beslutning om å beholde statsadvokaten i Georgia-sak

Statsadvokat Fani Willis leder saken mot ekspresident Donald Trump for forsøk på valgpåvirkning i delstaten Georgia. Trump har bedt om at Willis fjernes fra saken, fordi hun har innrømmet å ha hatt et forhold til Nathan Wade, som var hjelpeadvokat i saken og som har bidratt i etterforskningen av Trump.

Trump og hans advokater mener at forholdet utgjør en interessekonflikt, mens Willis selv hevder at forholdet ikke har hatt noen påvirkning på etterforskningen.

Forrige uke bestemte dommer Scott McAfee i Georgia at Willis kan fortsette å føre saken så lenge Wade går av, noe han også gjorde. McAfee har nå bestemt at Trump kan anke beslutningen om å beholde Willis i saken.

– Forsvaret er optimistiske til at anken vil lede til at saken avvises og at statsadvokaten diskvalifiseres, sier Trumps advokat Steve Sadow i en uttalelse.

Advokatene til Trump jobber for at saken skal avvises i retten.

(NTB)