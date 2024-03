Statens grønne industriløft – et kostnads-whack-a-mole

Staten gjør noe den ikke kan. Den forsøker å være innovatør og bærekraftig entreprenør, og det grønne veikartet byråkratene har utarbeidet likner parkkartet til en frydefull dag på Vinterbro. Fin, oversiktlig design, egnet til å guide deg gjennom en kostbar flukt fra virkeligheten. Og mens Vestre utforsker hver eneste grønne attraksjon, sørger Vedum for å finansiere dem.

Løsningen for «Norge etter oljen» kan definitivt være grønne satsinger, men disse må være betydelig mer gjennomarbeidede enn hva regjeringen har levert til nå. I det private liker vi eksempelvis begrepene «langsiktig lønnsomhet» og «realavkastning». De er uteglemt i regjeringens veikart. Uteglemt er også mange av gründerne som har bevist at de er i stand til å skape lønnsomme virksomheter. De er kjeppjaget ut av landet. Og hva skjedde med den eneste næringen som ved siden av olje og gass var i ferd med å bli virkelig stor? Den ble beskattet så grundig i grunnvollene at veksten stagnerte. Regjeringens resonnement er åpenbart at statlig kontroll er viktigere enn fremtidig vekst og velstand.

Siste attraksjon i Norges grønne industriløft er «Tømmerstupet». Her blir vi med på en reise i planøkonomi for hele familien

Siden oljemilliardene fortsetter å renne inn, er offentlig sektor den eneste vekstnæringen som går til himmels her i landet. Norge er ledende i hele OECD, med over 30 prosent av arbeidsstyrken ansatt i offentlig sektor. Og ingen skal få ødelegge våre offentlige tilbud i helsesektoren, barnehagesektoren eller alders- og sykehjemssektoren med privat initiativ. Regjeringen bygger Norges «SkyCoaster». Her skal hundretusenvis av tidligere yrkesaktive heises opp i luften, og sveve gjennom pensjonisttilværelsen med en fallskjerm av offentlig pensjon.

Hvis du kan noe om samfunnsøkonomi, har du sikkert skjønt det allerede. Siste attraksjon i Norges grønne industriløft er «Tømmerstupet». Her blir vi med på en reise i planøkonomi for hele familien. Ta plass i den uthulede tømmerstokken, og la Støre føre dere med stø kurs oppover, bortover, og på kryss og tvers før det går sakte nedover. Og når du minst venter det, ender det i et ellevilt finansielt stup der du blir tatt bilde av, mens Vedum står igjen på toppen og ler. «Smil til det rødgrønne statskamera».

Morten Wiese

Seriegründer