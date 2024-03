Regjeringen forstår ikke hvordan IT-utvikling foregår i 2024

Ut fra svarene er det klart at statsrådene ikke har innsikt i hvordan IT-utvikling i Norge foregår. Vestre og Brenna påstår at selvstendig næringsdrivende ikke er berørt av endringene fordi de kan inngå oppdragsavtaler. Det de ikke forstår, er at næringsgrunnlaget til selvstendige konsulenter er tuftet på innleieavtaler, ikke oppdragsavtaler.

Jeg kjenner meg kallet til å gi et kræsjkurs om IT-bransjen anno 2024. IT-utvikling skjer ikke på samme måte som den gjorde på tidlig 2000-tall. Den gangen planla man hele prosjektet før man satte ut selve utviklingsjobben til en ekstern leverandør som utførte jobben, og overlot drift av den ferdige løsningen til selskapets IT-avdeling.

I dag har virksomheter bygget opp egne utviklingsteam med faste ansatte, som driver kontinuerlig videreutvikling og forbedring av sine løsninger. Dermed ønsker man ikke lenger å leie inn store utviklingsteam som kommer inn, gjør en jobb, og trekker seg ut igjen. Man ønsker å ansette faste utviklere og designere, og supplere med konsulenter for å få tilgang på riktig kompetanse, eller nok utviklingsressurser. Konsulentene kommer inn i kundens team, gjør en jobb under kundens ledelse, og kunden har ansvar for sluttresultatet. Dette er innleieavtaler. Og innleieavtaler er normen i norsk IT-bransje.

Hva er begrunnelsen for at disse konsulentene ikke lenger lovlig kan leies inn?

Ved oppdragsavtaler skal hele oppdraget, inkludert sluttresultat, defineres ved avtaleinngåelsen. Konsulenten skal lede seg selv i arbeidet, og står ansvarlig for sluttresultatet. Dette er ikke en ønskelig avtaleform for noen av partene. For virksomheten innebærer det å gå tilbake til en arbeidsmetodikk de forlot for 15 år siden. For konsulenten innebærer det økt risiko, fordi han eller hun står ansvarlig for sluttresultatet.

Regjeringens ønske om å fremme arbeidstakernes rettigheter er legitimt, men grepet drar teppet under beina på selvstendige konsulenter som har skapt sin egen arbeidsplass. Hva er begrunnelsen for at disse konsulentene ikke lenger lovlig kan leies inn? De er godt betalt, blir behandlet godt av innleier, nyter stor fleksibilitet og lider ingen nød eller urettferdighet.

Tonje Brenna må komme seg ut av kontoret og finne ut av hvordan IT-utvikling foregår i 2024. Jeg inviterer henne med dette til å komme innom vårt kontor for å få en innføring.

Eldri Coll Mossige

Daglig leder i Folq