Kontrollkomiteen starter nye undersøkelser av Tonje Brenna

2. Er Utøya AS nevnt i noen dokumenter knyttet til marskonferansen for statsbudsjettet for 2024?

3. Kan statsråden bekrefte at hun som statsråd for Kunnskapsdepartementet ikke foreslo økninger eller endringer for Wergelandsenteret til marskonferansen for statsbudsjettet 2024?

4. Kan statsråden bekrefte at hun ikke foreslo omprioriteringer til Wergelandsenteret i prosessen med omprioriteringer på egen ramme i tidsrommet fra og med marskonferansen og til og med tidspunktet hun meldte seg inhabil?

5. Komiteen ba helt eksplisitt om all relevant informasjon og hadde et eget spørsmål om dette i brev av 29. juni 2023 til statsråden: «Dersom det er andre ting som enten er eller ikke er journalført som kan ha relevans for saken, ber komiteen om å få oversendt dette.» Statsråden svarte: «Jeg har foretatt en bred gjennomgang, og har ikke funnet andre dokumenter eller opplysninger som etter min vurdering kan ha relevans for saken.» I ettertid har det blitt avdekket at det forelå flere relevante dokumenter. Mener statsråden at hun har oppfylt opplysningsplikten til Stortinget?

Det er også stilt tolv spørsmål fra MDG sitt medlem i komiteen.

Brenna blir bedt om å svare innen 12. april.

Fikk kritikk av Stortinget

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) fikk tidligere i mars kritikk av Stortinget for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem.

– Jeg har fra første stund vært opptatt av å ha full åpenhet i denne saken, og jeg vil naturligvis besvare spørsmålene som Stortinget har, skriver Brenna i en melding til NTB .

I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med. Også to av hennes venninner sitter i styret.

Brenna, som var kunnskapsminister, skrev i et brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet at hun, som tidligere opplyst, den 14. juni fikk en tilleggsvurdering fra embetsverket om konsekvensene av inhabiliteten overfor styret i Utøya AS, og at hun deretter ikke har behandlet tilskudd til prosjektet.

NTB