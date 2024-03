Er Norge på tur i økonomisk og skattemessig feil retning?

Debattinnlegg: Svein Harald Wiik, statsautorisert revisor

Jeg finner det naturlig å sammenligne med andre land tilsvarende velferd som oss i Norge. I Norge er det cirka 5,5 millioner innbyggere. Vi har et statsbudsjett for 2024 på nær 1,9 billioner kroner. I Finland er det også cirka 5,5 millioner innbyggere. De har et statsbudsjett for 2024 på cirka 950 milliarder kroner. Det finske statsbudsjettet er altså omtrent halvparten av det norske. Finnene scorer dessuten betydelig høyere enn oss på testresultater i skolene. I Finland har de for eksempel ikke formuesskatt, men de har arveskatt/arveavgift.

Svein Harald Wiik. Foto: Wi Regnskap & Revisjon

Jeg stiller følgende spørsmål: Vi bruker nær 100 prosent mer i statsbudsjettet per innbygger i Norge i forhold til Finland; har vi det dobbelt så bra i Norge? Prioriterer vi feil – ødsler vi i vårt offentlige forbruk? I FNs lykkekåring kom Finland på første plass og Norge på syvende plass.

I Sverige er det cirka 10,5 millioner innbyggere. Det svenske statsbudsjettet er på litt over 1,3 billioner kroner. I Sverige har de hverken formuesskatt eller arveskatt/arveavgift.

Jeg nevnte foran at vi bruker nær 100 prosent mer enn Finland etter statsbudsjettet og vi har omtrent samme innbyggertall. I forhold til innbyggertallet bruker vi 170 prosent mer enn Sverige. Per innbygger er statsbudsjettet i Norge altså 2,7 ganger så stort som det svenske. Det har nok betydning at sykefraværet i Sverige er bare halvparten av det norske.

Da Sverige ved utgangen av 2004 fjernet arveavgiften under en sosialdemokratisk regjering, var det av vesentlig betydning å sikre at de unge rike ikke skulle flytte til utlandet for å arve

Jeg har ikke gått inn i detaljer på budsjettene. Jeg har her bare sett på de overordnede store tall. Når det for eksempel fra en del politikere fremheves at vi må ha formuesskatt i Norge av hensyn til sykehjemsplasser, helse og omsorg mv., så er ikke det riktig. Formuesskatten utgjør cirka 30 milliarder kroner, nærmest en bagatell i et budsjett på nær 1,9 billioner.

Når jeg spesifikt nevner formuesskatten, er det fordi den etter min mening er en av de minst treffsikre og samtidig en av de mest urettferdige skattene jeg kjenner til. Dessuten har den betydelige skadevirkninger. Det kan ikke være et fornuftig, fremtidsrettet system når det er en skattemessig fordel for en bedrift at den er eid av utlendinger i stedet for å ha norske eiere; og at gründere bosatt i Norge må passe på å flytte ut av landet før bedriften får en betydelig verdi.

Da Sverige ved utgangen av 2004 fjernet arveavgiften under en sosialdemokratisk regjering, var det av vesentlig betydning å sikre at de unge rike ikke skulle flytte til utlandet for å arve.

Når det er så stor forskjell på statsbudsjettene mellom Finland og Sverige i forhold til Norge, savner jeg en analyse av hva forskjellene er og hva våre naboland gjør mer effektivt enn oss.

Svein Harald Wiik

Statsautorisert revisor