Spanias statsminister Pedro Sánchez sa etter et møte i Europarådet i Brussel at de fire landenes statsministre ble enige om anerkjennelsen under et møte fredag.

Sánchez regner med at Palestina formelt blir anerkjent av de fire landene i løpet av inneværende fireårsperiode i Europarådet.

– Vi er enige om at den eneste måten å oppnå varig fred og stabilitet i regionen er ved hjelp av en tostatsløsning, med en israelsk og en palestinsk stat side om side, i fred og sikkerhet, heter det i et felleskommunike fra de fire.

Arabiske land og EU gjorde det på et møte i Spania i november klart at en tostatsløsning må være løsningen på konflikten mellom Palestina og Israel.

Siden 1988 har 139 av FNs 193 medlemsstater anerkjent Palestina som uavhengig stat. Ni av EUs 27 land, blant dem Sverige, har anerkjent Palestina.

NTB