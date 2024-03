Pompel & Pilt 2 – statsminister Støre & finansminister Vedum

Offentlig sektor koster mer og mer. Antallet offentlige stillinger øker kraftig selv om ny datateknologi gjør jobben raskere. Behovet for menneskelig innsats burde være mindre. Men effektiviseringsgevinsten uteblir, og antallet medarbeidere vokser. I Sverige og Finland drives offentlig sektor med halvparten så mange ansatte målt mot folketallet – altså for «halv pris» sammenlignet med Norge. Sverige og Finland har minst like gode offentlige tjenester som oss. Men reparatørene Pompel og Pilt reparerer ikke det de burde fikse. De bare skriver ut nye skatter.

Ekstra ille er det at Pompel og Pilt tar penger fra lønnsomme private bedrifter for å kaste dem etter gigantiske tapsprosjekter

Statseide selskaper har gode tider. De slipper formuesskatten som knekker de private. I 2023 betalte Statkraft sine ansatte og tyske tradere 1,7 milliarder kroner i bonuser og fordeler. Dette for å selge verdens reneste og billigste kraft til blant annet tyske husholdninger. Statkraft er et av Norges største selskaper som skal tjene det norske fellesskapet. Sjefen selv sitter på Statens lønnstopp, og kan bare beklage at han ikke har vært oppmerksom på å justere bonusordningen til et mer normalt nivå – hva nå det måtte være.

Ap og Sp med støtte fra SV er ansvarlige for den skattereformen som har sendt hundrevis av verdiskapere til Sveits. Partiene burde ha sendt sine representanter på studietur til Venezuela. Der kan de se resultatene av politikken sin i praksis. Den har utarmet et – fra naturens side – rikt land over tid. Også Venezuela har «brain drain». Over en million utdannede mennesker fra middelklassen har forlatt landet. Når AS Norge jager kreative jobbskaperne ut, vil norske arbeidsplasser over tid forsvinne.

ORIGINALENE: Pompel og Pilt, kjent fra barne-TV i 1969. Foto: NTB

Dette er arbeidsplasser staten ikke kan erstatte. Svenskene gjorde samme tabbe med formuesskatt, men snudde i tide. Da formuesskatten ble fjernet, kom jobbskaperne tilbake, og gründerskap og næringsliv blomstret igjen. Men Pompel og Pilt vil ikke friste verdiskapere med gode betingelser, slik de gjør i Sverige. De vil heller fange dem med en exit-skatt, så de må flytte ut allerede før de blir lønnsomme.

Ekstra ille er det at Pompel og Pilt tar penger fra lønnsomme private bedrifter for å kaste dem etter gigantiske tapsprosjekter. Nå skal det satses på havvind – på mange måter motsatsen til olje. Oljen skaper få arbeidsplasser, store eksportinntekter og store inntekter til staten. Havvind kan skape mange arbeidsplasser, små eksportinntekter og store utgifter for staten. Derfor stiller oljeselskapene seg avventende til havvind. Prosjekter som koster mer enn de gir, straffer seg på børsen. Men det bekymrer ikke Pompel og Pilt så lenge skattebetalerne tar regningen.

Det ble ikke «vanlige folks tur» under Pompel og Pilt. Det ble statens tur

Medlemmene av dagens regjering er neppe dumme, selv om habilitetssaker og plagiater gir grunn til å lure. Så hvorfor driver smarte folk en økonomistyring som ødelegger arbeidsplasser og private bedrifter? En forklaring er vel at bare et fåtall av våre folkevalgte har vært ute i det private arbeidslivet. I offentlig sektor er man skjermet for næringslivets virkelighet. Kanskje vi i næringslivet bør bli flinkere til å ansette politikere når de velges bort, så de kan få erfaring fra virkeligheten før de prøver seg på en ny runde i politikken?

Det ble ikke «vanlige folks tur» under Pompel og Pilt. Det ble statens tur. Det ble ikke bensinpriser på maks 15 kroner. De ble liggende opp mot 25. Det ble dyrere strøm og mat og økte renter og en kronekurs som gir lite å rutte med på utenlandstur. Det ble tusen milliarder ekstra inntekter til staten fra økte energipriser, og et oljefond som flyter over med 17.000 milliarder, mens små og mellomstore bedrifter ikke har kapital til å investere i nye arbeidsplasser fordi staten skal ha enda mer. Likevel har vi fortsatt fattigdom. «Fordeling og felleskap» er dekkord for statens grådighet.

Den eneste gode nyheten er at Ap og Sp faller som steiner på alle valgmålinger. Det gir grunn til å håpe at Pompel og Pilt sendes i retur ved neste valg.

Ragnvald Albretsen

Adm. direktør i Seabrokers Group