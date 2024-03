India vil bygge grensegjerde mot Myanmar for 40 milliarder kroner

Byggverket er et sikkerhetspolitisk tiltak som skal stanse smugling og andre ulovlige aktiviteter i grenseområdet, opplyser den ikke navngitte kilden til Reuters onsdag. Vedkommende opplyser at en regjeringskomité vedtok finansieringen tidligere i mars, men at planen også må godkjennes av statsminister Narendra Modi.

Tidligere i år varslet den indiske regjeringen at de vil bygge et gjerde langs grensen samt avslutte ordningen med visumfrie reiser mellom Myanmar og India. Begrunnelsen er nasjonal sikkerhet og behov for å opprettholde demografien på indisk side av grensen.

Siden militærkuppet i Myanmar i februar 2021 har tusenvis av sivile og hundrevis av soldater flyktet fra Myanmar til India, der mange har familie. I delstaten Manipur har situasjonen utviklet seg til en borgerkrigslignende tilstand, med kamper mellom to etniske grupper, hvorav den ene har samme etniske opphav som chin-folket i Myanmar.

I dag raser det kamper i en rekke områder i Myanmar som følge av kuppet for tre år siden. Juntaens soldater har det siste året lidd en rekke nederlag i kamper mot ulike væpnede militser som kjemper på vegne av Myanmars mange ulike folkeslag. Den demokratiske opposisjonen har også gått inn for væpnet kamp mot militærregimet og samarbeider med de etniske militsene.

(NTB)