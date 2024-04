Tusk: – Europa er inne i en førkrigstid

– Krig er ikke lenger et konsept fra fortiden. Dette er reelt og startet for mer enn to år siden. Det som bekymrer mest akkurat nå er at alle scenarioer er mulig. Vi har ikke sett en slik situasjon siden 1945, sier Donald Tusk i et intervju med den europeiske avisgruppen Lena.

– Jeg vet det høres fryktelig ut, særlig for den yngre generasjonen, men vi må venne oss til det faktum at vi er inne i en ny ære: førkrigsæraen. Jeg overdriver ikke. Dette blir tydeligere for hver dag som går.

Russlands fullskalainvasjon av Ukraina for drøyt to år siden snudde opp ned på europeiske lederes følelse av urokkelig fred i etterkrigstiden. Den fikk mange land til å trappe opp våpenproduksjonen for å levere til både Ukraina og til egne styrker.

Den tidligere EU-presidenten er regjeringssjef i det landet som har vært blant de tydeligste støttespillerne for nabolandet Ukraina. I intervjuet sier han at dersom Ukraina taper, kan ingen i Europa føle seg trygge.

For Europa ligger det også langt frem i bevisstheten at Donald Trump kan bli USAs president igjen til høsten. Hans åpne skepsis til Nato har satt spørsmålstegn ved hvor pålitelig USAs militære hjelp vil være dersom han vinner valget i november.

– Vår jobb er å ivareta ta det transatlantiske forholdet, uavhengig av hvem som er president i USA, sier Tusk.

NTB