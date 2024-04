Trump betaler – og unngår at eiendommer beslaglegges

Beløpet tilsvarer om lag 1,9 milliarder norske kroner.

Den tidligere presidenten har blitt beordret til å betale en bot på 454 millioner dollar, noe han i februar hevdet han ikke var i stand til. I forrige uke fikk han imidlertid utsatt betalingsfrist mot at han betalte en kausjon på 175 millioner dollar innen ti dager.

Trump er ilagt boten for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt for å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper – og for å ha redusert dem for å slippe skatt.

Kausjonen hindrer New Yorks justisminister Letitia James fra å gå etter Trumps eiendommer, deriblant skyskraperen Trump Tower i New York, det enorme golfanlegget i Westchester og eiendommen Mar-a-Lago i Florida.

Trump har anket dommen, og betalingsutsettelsen gjelder fram til saken er ferdig behandlet.

NTB