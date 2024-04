Iran lover hevn etter general-drap

«Israel skal straffes. De vil angre på sine kriminelle handlinger», sier Ayatollah Ali Khamenei, øverste leder i Iran, til statlige Islamic Republic News Agency. Flere internasjonale medier har omtalt saken.

Dette skjer etter at Israel tok livet av den høytstående iranske generalen Mohammad Reza Zahedi, samt minst tolv andre personer, etter et bombeangrep mot det iranske konsulatet i Syria mandag.

Utenriksminister Hossein Amirabdollahian mener at angripet viser hvor desperate Israel er blitt etter det han hevder er nederlag mot Iran-støttede militser som inkluderer Hamas, Hizbollah og Houthiene.

«Netanyahu har fullstendig mistet det mentalt etter en rekke nederlag i Gaza og hans manglende evne til å innfri sionistiske ambisjoner», sier han.

Også Hizbollah varsler hevn mot Israel etter angrepet. Den iransk-støttende militsen, som har gjennomført en rekke angrep mot israelske interesser de seneste månedene, hyllet Zahedi som en «lojal venn» som i lang tid har arbeidet for å støtte deres sak.

Peker på USA

Det er første gang Israel og Iran er i direkte konfrontasjon siden Gaza-krigen brøt ut i oktober i fjor. Tidligere har Israel angrepet flere mål med indirekte koblinger til Iran i Syria.

«Vi kjemper en krig på flere fronter», uttalte Israels forsvarsminister Yoav Gallant tirsdag.

«Vi gjør det klart for enhver som truer oss – over hele Midtøsten – at prisen for truslene vil være meget høy».

Iran peker også på USA som skyldige i angrepet, på bakgrunn av deres støtte for Israel. Talspersoner i Washington avviser dette, og understreker at USA ikke kjente til angripet i forkant.

President Biden skal selv ha kontaktet Irans ledere og påpekt dette, på tross av at Iran og USA ikke har hatt diplomatiske forbindelser på over et halvt århundre, skriver Bloomberg.

Den eskalerende spenningen er en hoveddriver bak oljeprisoppgangen de seneste dagene. Flere analytikere venter at stigningen vil fortsette dersom konflikten i regionen trappes opp.