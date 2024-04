Biden stiller krav til Netanyahu

Deler av innholdet i en telefonsamtale torsdag mellom Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu er gjengitt i en uttalelse fra Det hvite hus. Her står det at USAs politikk «med hensyn til Gaza» vil avhenge av USAs vurdering av Israels umiddelbare tiltak.

Biden krevde at Israel må ta en rekke «spesifikke, konkrete og målbare grep» for å unngå humanitære lidelser og sørge for sikkerheten til hjelpearbeidere.

Budskapet fra Biden beskrives som en skarp kursendring og USAs sterkeste offentlige kritikk av Israel så langt. USA er Israels viktigste allierte og gir landet store mengder militær støtte.

The New York Times og flere andre medier skriver at Biden i realiteten truet med å redusere støtten til Israel.

Hjelpearbeidere drept

Samtalen mellom Biden og Netanyahu fant sted noen dager etter at sju hjelpearbeidere ble drept i et israelsk angrep på Gazastripen. En av dem hadde amerikansk statsborgerskap.

I samtalen sa Biden også at en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen er avgjørende for å bedre den humanitære situasjonen og beskytte uskyldige sivile.

Han ba Netanyahu om å gi sine forhandlere beskjed om å få framforhandlet en våpenhvileavtale uten forsinkelser, slik at israelske gisler kan frigis.

På en pressekonferanse i Brussel torsdag understreket USAs utenriksminister Antony Blinken at Israel må gjøre mer for å trygge hjelpearbeidere og slippe bistand inn på Gazastripen.

– Hvis vi ikke ser de endringene vi trenger å se, så vil det bli endringer i vår politikk, advarte han.

– Grenseoverganger må åpnes

Nøyaktig hva slags endringer det kan bli snakk om, ønsker ikke USA å utdype.

John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, svarte ikke direkte da han fikk spørsmål om dette på en pressekonferanse etter Bidens samtale med Netanyahu.

– Det vi ønsker og håper å se i de kommende timene og dagene, er en dramatisk økning i den humanitære bistanden som slipper inn på Gazastripen, sa Kirby.

Han ba også om at flere grenseoverganger til Gaza må åpnes og at volden mot sivile og hjelpearbeidere må reduseres.

På spørsmål fra en journalist bekreftet Kirby at Bidens skjerpede tone var et resultat av økende amerikansk frustrasjon utløst av Netanyahu.

Samtidig forsikrer han at USAs støtte til Israels selvforsvar er urokkelig.

– De står overfor en rekke trusler, og USA kommer ikke til å la dem i stikken.

(NTB)