Forsvarsbudsjettet økes med 83 prosent

– Vi skal investere tungt for å sikre Norge. Vi gjør det for å bevare freden og sikre folks trygghet, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han presenterte langtidsplanen for Forsvaret fredag.

Når regjeringen behandlet statsbudsjettet for i fjor, ble det vedtatt at 91 milliarder kroner skulle gå til forsvar. Når langtidsplanen, som strekker seg over tolv år, er gjennomført, legger regjeringen til at grunn av det skal brukes 166 milliarder kroner på forsvar.

– Det er en kraftfull satsing. Sammenligner vi med budsjettet for i år, øker vi forsvarsbudsjettet med om lag 83 prosent, forklarte Vedum.

Norge skal kjøpe langtrekkende luftvern som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde, men et permanent eget luftvern for Oslo er ikke aktuelt.



Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter, minimum fem nye ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil 28 fartøy, foreslår regjeringen.

– Regjeringen går inn for en betydelig styrking av Sjøforsvaret, med nye fregatter, ubåter og andre fartøy, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som fredag la fram regjeringens langtidsplan for forsvaret.

Planen innebærer også det Støre omtaler som en historisk satsing på beskyttelse mot lufttrusler.

– Regjeringen vil gå til innkjøp av Norges første langtrekkende luftvern, sier han.

Høyre sier at de er klare for å forhandle i Stortinget om langtidsplanen for Forsvaret, som regjeringen la fram fredag.

– Planen som er presentert, gir et godt grunnlag for forhandlinger i Stortinget. Den bygger på gjeldende langtidsplan og de retningsvalgene som er tatt, og den viderefører og forsterker satsingene. Vi vil gå grundig gjennom helheten i forslaget og må se nærmere på den konkrete innretningen, innfasingen og finansieringen, sier utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Eriksen Søreide (H).

Hun sier at de blant annet vil være opptatt av hvilke umiddelbare og konkrete tiltak regjeringen foreslår for å beholde personell og utdanne og ansette flere, som er det de mener haster mest.

Fakta om langtidsplanen for Forsvaret Regjeringen foreslår å bruke 1.624 milliarder kroner på forsvar de neste tolv årene. Her er noen av investeringene i langtidsplanen: * Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre og minimum fem ubåter. Det skal utvikles og anskaffes en standardisert fartøysklasse med inntil 10 store og 18 mindre fartøy. * Opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4600 flere ansatte i Forsvaret, fram mot 2036. * Hæren skal økes fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. * Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater. * Det skal anskaffes fire nye batterier med NASAMS-systemer til Luftforsvaret og Hæren, en dobling fra dagens kapasitet. * Det bygges en base for langtrekkende droner på Andøya. * Natos krav om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar skal nås allerede i år. (Kilde: Regjeringen)

(©NTB)