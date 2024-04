600 milliarder uten styring

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 8. april 2024.



9. april. Aldri mer. Politikere som sviktet helt før Norge ble overfalt av Tyskland.

Med Russlands angrepskrig mot Ukraina, som alle kan se og forstå, er det selvfølgelig stor støtte i folket og på Stortinget til en kraftig økning av forsvarsbudsjettene. 600 milliarder kroner skal det bli de neste 12 årene.

«600 milliarder vil gi økt forsvarsevne,» lover forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Det skulle bare mangle. Spørsmålet er mer om Forsvaret, med Kristoffersen og sjefen for forsvarsstaben, Ingrid Gjerde, i spissen, har verktøy, bakgrunn og kunnskaper til å foreta de enorme innkjøpene av nytt materiell. Det sies ikke ett ord om det, og det mangler ikke på dårlige innkjøp og overskridelser i offentlig sektor. Riksrevisjonen har flere ganger påpekt at Forsvaret sliter med å bruke penger effektivt, og nå skal Forsvaret få 600 milliarder ekstra.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) gjør et veldig godt inntrykk, men hva vet han om innkjøp i 100 milliarder-klassen? Hvor er majorene og kapteinene som skal sørge for at Norge får valuta for pengene?

Vi snakker ikke om vernepliktige, Heimevernet og slikt. Vi tenker på de kunnskapsrike og tøffe, med lang fartstid, som ikke vil bli overkjørt av utenlandsk våpenindustri. Finnes de?

Norge skal kjøpe fem nye fregatter, og det hevdes at hvert skip, inkludert våpen og helikopter, koster 25 milliarder kroner. Skipene skal altså koste 125 milliarder kroner.

Det er ikke så veldig lenge siden en fregatt ble liggende ved kai i Bergen fordi det ikke var penger til drift.

10 år etter at de nye F-35-jagerflyene ble bestilt, har man ennå ikke norske mekanikere for å få flyene i luften. Norge har bestilt 52 fly og hvert fly koster nesten 2 milliarder kroner.

Det er altså ikke bare å kjøpe og kjøpe.

Norge har kontrakt på å kjøpe fire nye ubåter i Tyskland. Regjeringen plusser på med en til, og den skal koste 12 milliarder kroner. Åpenbart kreves det spesialkompetanse for å ta hånd om slike gigantinvesteringer, og har Forsvaret og Gram dette ?

Det får vi håpe. Det holder ikke si at forsvarsevnen økes. Så svakt som Forsvaret står i dag, kan forbedringer gjøres med venstrehånden.

Nå skal lagrene med ammunisjon, drivstoff, reservedeler og materiell fylles opp, og bra er det. Det er bare å konstatere at hjelpen til Ukraina har en pris.

Det er enorme overskridelser på bygging av regjeringskvartal og Fornebubane, og hvordan skal vi tro at Forsvaret er god nok ved innkjøp av fregatter, ubåter, luftforsvar, droneutvikling på Andøya og rullende materiell.

Forsvaret skal ansette mange. Flere tusen. Hvor mange vil ha kompetanse til å kjøpe inn skip for 100 milliarder kroner?

Det kan gå bra, men sannsynlig er det ikke.