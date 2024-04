Kina hevder å ha en nøytral holdning til Ukraina-krigen, men samtidig har handelen med Russland økt kraftig siden president Vladimir Putin invaderte naboen i vest. Biden-administrasjonen følger utvilsomt med på situasjonen, og ifølge Bloomberg rundet finansminister Janet Yellen mandag av sitt fire dagers besøk i Kina med en kraftig advarsel til landets banker og eksportører:

Bidrar dere til å styrke Russlands militære kapasitet, vil Washington komme etter dere.

Det amerikanske finansdepartementets ultimate våpen mot finansinstitusjoner er å kutte tilgangen til dollar, og det er en eksistensiell trussel for enhver bank som opererer internasjonalt.

– Uvanlig direkte

– Jeg understreket at selskaper, inklusive de kinesiske, ikke må gi materiell støtte til Russlands krig og at konsekvensene vil bli betydelige hvis de gjør det. Enhver bank som legger til rette for betydelige transaksjoner som kanaliserer militære eller andre bruksvarer til det russiske forsvaret, utsetter seg selv for risikoen for USAs sanksjoner, sa Yellen ifølge nyhetsbyrået i «prepared remarks» til en pressekonferanse i den amerikanske ambassadørboligen i Beijing.

PÅ KINA-TUR: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: NTB

USA prøver å slå ned på selskaper verden over som hjelper Russland med å komme seg rundt sanksjonene innført siden invasjonen i februar 2022. Kina har vært advart før, men ifølge Bloomberg var Yellens beskjed mandag uvanlig direkte fra den minst «haukete» av Joe Bidens ledende ministre.

Beskjeden ble for øvrig sendt samme dag som den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ankom Beijing for samtaler, blant annet om Ukraina.

– Fryses ikke ut

Under sitt besøk har Yellen også vært tydelig på at Kina med sine enorme investeringer i blant annet grønn energi vil torpedere andre økonomier dersom landet ikke endrer kurs. Visesjef for Kina-analyse hos Gavekal Dragonomics, Christopher Beddor, mener USA har innflytelse på Kina i slike saker.

ADVARES: Kina og president Xi Jinping. Foto: NTB

– Kinesisk økonomi er sårbar og Kinas ledere forstår at mange land er enige med Yellen. Det er grunnen til at de ikke fryser henne ut, selv om hun kommer med harde utspill, sier han til nyhetsbyrået.

Yellen har oppfordret Kina til å gjøre mer for å stimulere innenlandsk etterspørsel, og tjenestepersoner hos USAs finansdepartement hevder overfor Bloomberg at Kina skal ha forsikret Yellen om at grep i den retning allerede er tatt.

To USA/Kina-arbeidsgrupper vil ifølge finansministeren innlede samtaler om kinesiske overinvesteringer i løpet av neste uke.