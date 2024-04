Oslo og Bærum følger ikke etter Askers planer om skattekutt

– Det har vært en diskusjon hos oss også, men vi har konkludert motsatt av det de tilsynelatende har gjort i Asker, sier gruppeleder Morten Skauge i Bærum Høyre til Klassekampen.

Det politiske flertallet i Asker kommune vurderer å kutte den kommunale formuesskatten, som betyr at formuesskatten kan bli redusert fra 1,1 til 0,4 prosent. Formannskapet i kommunen har vedtatt å hyre inn eksterne konsulenter til å utrede konsekvensene av å kutte eller fjerne skatten.

Høyre sitter ved makten i de tre kommunene. Gruppeleder i Oslo Høyre, Merete Agerbak-Jensen, vil ikke blande seg inn i lokalpolitikken i Asker, men sier at de i Oslo er mer opptatt av å gjøre noe med eiendomsskatten, som rammer flere.

– Oslo vil alltid være en hub for store næringsinteresser, og så kan en diskutere formuesskatten prinsipielt på et nasjonalt nivå. Der er vi mange som mener at den er altfor høy, og det bør man gjøre noe med, men å gjøre noe kommunalt i Oslo ser jeg ikke anledning eller grunn til akkurat nå, sier hun.

