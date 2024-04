– Det ser ut som Arbeiderpartiet har klart å stoppe lekkasjen av velgere til SV. Samtidig sier mange av Sp-velgerne fra forrige stortingsvalg at de nå vurderer å stemme Ap, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har gjennomført målingen, til avisen.

21,2 prosent er langt bak 26,3 prosent, som partiet fikk ved forrige stortingsvalg, men oppslutningen er bedre enn de siste resultatene som tidvis har ligget godt under 20 prosent.

Partimålingen for april viser et knapt flertall på 85–84 for de borgerlige partiene, selv om KrF er under sperregrensen.

Høyre holder et stabilt høyt nivå med 28,4 prosent. Frp holder seg også stabilt på litt under 15 prosent.

De øvrige partiene fordeler seg slik (med endring fra mars i parentes): SV 8,9 (-1,3), Sp 5,7 (-0,4), Rødt 6,9 (1,3), MDG 4,1 (0,5), KrF 3,3 (-1,1), V 5,5 (-0,3), INP 1,6, Andre 1 (-0,3).

Målingen er gjort i perioden 3. til 8. april og har en feilmargin på mellom 2 og 3 prosentpoeng. 1001 personer ble intervjuet i undersøkelsen.

NTB